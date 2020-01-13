Бивол проведёт следующий бой весной в США

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол проведёт следующий бой в марте или апреле в США. Об этом сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.
В последнем бою, который прошёл в октябре 2019 года, Бивол защитил титул чемпиона мира, победив представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо единогласным решением судей.
«Планируем бой на март-апрель в США», — приводит слова Корнилова ТАСС.
В активе 29-летнего Бивола 17 побед в профессиональном боксе (в том числе 11 нокаутом) и ни одного поражения.
Ранее стало известно, кто может стать следующим соперником российского боксёра. Кроме того в команде Артура Бетербиева, действующего чемпиона мира по версиям WBC и IBF, подтвердили, что намерены организовать поединок подопечного с Биволом.
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