Бивол проведёт следующий бой весной в США

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол проведёт следующий бой в марте или апреле в США. Об этом сообщил менеджер спортсмена Вадим Корнилов.

В последнем бою, который прошёл в октябре 2019 года, Бивол защитил титул чемпиона мира, победив представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо единогласным решением судей.

«Планируем бой на март-апрель в США», — приводит слова Корнилова ТАСС.

В активе 29-летнего Бивола 17 побед в профессиональном боксе (в том числе 11 нокаутом) и ни одного поражения.

Ранее стало известно, кто может стать следующим соперником российского боксёра. Кроме того в команде Артура Бетербиева, действующего чемпиона мира по версиям WBC и IBF, подтвердили, что намерены организовать поединок подопечного с Биволом.

Менеджер Бивола назвал возможного следующего соперника Дмитрия