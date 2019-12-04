В команде Бетербиева нацелились на бой с Биволом

В промоутерской компании Top Rank, которая ведёт дела российского боксёра Артура Бетербиева, действующего чемпиона мира по версиям WBC и IBF, подтвердили, что намерены организовать поединок подопечного с Дмитрием Биволом, обладателем пояса WBA.

«В случае победы Бетербиева в следующем поединке планируется бой с Биволом», — приводит слова представителя промоутеров ТАСС.

Следующий бой Бетербиев проведёт в начале 2020 года, когда его соперником станет китайский боксёр Мэн Фаньлун. Последний поединок россиянин провёл в октябре, когда в титульном поединке победил украинца Александра Гвоздика и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Бивол в октябре победил представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо.

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