В команде Бетербиева нацелились на бой с Биволом
В промоутерской компании Top Rank, которая ведёт дела российского боксёра Артура Бетербиева, действующего чемпиона мира по версиям WBC и IBF, подтвердили, что намерены организовать поединок подопечного с Дмитрием Биволом, обладателем пояса WBA.
«В случае победы Бетербиева в следующем поединке планируется бой с Биволом», — приводит слова представителя промоутеров ТАСС.
Следующий бой Бетербиев проведёт в начале 2020 года, когда его соперником станет китайский боксёр Мэн Фаньлун. Последний поединок россиянин провёл в октябре, когда в титульном поединке победил украинца Александра Гвоздика и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
Бивол в октябре победил представителя Доминиканской Республики Ленина Кастильо.
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