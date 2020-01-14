Макгрегор: я доберусь до Гэтжи, он удобный соперник

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о возможном поединке с Джастином Гэтжи.
«Бой с Гэтжи? Я отдал это в руки UFC. Они хотели сделать бой. Я хотел бой. Многие люди говорят определённые вещи, повторяют порочные рассказы, которые говорят про меня. Я буто откладываю это на второй план. Но я доберусь до Гэтжи. Он был нокаутирован Дастином Порье, его отправил в нокаут Эдди Альварес. Я доберусь до него. Он — удобный оппонент. Это для меня удобный бой, так что он случится.
Личная неприязнь? Он не способен пробить меня. Сейчас я просто пуленепробиваемый. Но на каком-то жтапе мы будем бороться с ним.
Возможно, это случится в этом году. Я собираюсь быть активным. Я делаю то, что хочу. Утрою шоу для фанатов и получу красивую победу. ПОсмотрите на меня — я из трёх весовых категорий. Я счастлив. Противники будут продолжать появляться, а я буду сбивать их с ног.
Три боя в этом году? Возможно, их будет даже больше», — приводит слова Конора Макгрегора ESPN.
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