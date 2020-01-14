Макгрегор: Хабиб может бегать от меня, но ему не спрятаться

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мнением о своём принципиальном сопернике Хабибе Нурмагомедове.



«Я хотел бы закончить этот год поединком с Хабибом Нурмагомедовым в Москве. Это должно случиться. Я был в Москве. Это прекрасный город. Россия — прекрасная страна. Я очень впечатлён Россией.



Опасно ли мне находится в Москве? Там есть очень хорошие люди. Бросок бутылки в меня на пресс-конференции? Вы видели мой рефлекс. Я мог бы поймать эту бутылку. Я люблю поиграть в эту игру. Хабиб может бегать от меня, но ему не спрятаться.



Личные темы? В некоторых вещах мы с Хабибом могли перегнуть палку. Но это то, что есть. Бизнес боёв. В конце концов, всё пошло так, как пошло. Он говорит, что я должен выиграть 10 боёв? Он просто боится», — приводит слова Конора Макгрегора ESPN.