Тактаров заявил, что алкоголь не только вреден, но и полезен
Ветеран смешанных единоборств 52-летний Олег Тактаров рассказал, на что алкоголь влияет позитивно, а на что негативно. Один из болельщиков задал вопрос Тактарову, оставив комментарий к посту в его «инстаграме», как он относится к алкоголю и если употребляет спиртные напитки, то как часто. Спортсмен ответил, что алкоголь может быть полезен для нервной системы, если пить в меру, но на состоянии тела в любом случае сказывается негативным образом.
«Мера. Для нервной системы иногда полезно. Для органов тела — скорее нет и в любом количестве», — ответил спортсмен.
Ранее Тактаров показал, как жмёт штангу весом 150 кг, а также намекнул, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, намеченный на 18 апреля, опять могут сорвать.
52-летний Тактаров показал, как жмёт штангу весом 150 кг. Видео
«Нутром что-то чувствую». Тактаров намекнул, что бой Хабиб — Фергюсон опять могут сорвать
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