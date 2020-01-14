Тактаров заявил, что алкоголь не только вреден, но и полезен

Ветеран смешанных единоборств 52-летний Олег Тактаров рассказал, на что алкоголь влияет позитивно, а на что негативно. Один из болельщиков задал вопрос Тактарову, оставив комментарий к посту в его «инстаграме», как он относится к алкоголю и если употребляет спиртные напитки, то как часто. Спортсмен ответил, что алкоголь может быть полезен для нервной системы, если пить в меру, но на состоянии тела в любом случае сказывается негативным образом.

«Мера. Для нервной системы иногда полезно. Для органов тела — скорее нет и в любом количестве», — ответил спортсмен.

Ранее Тактаров показал, как жмёт штангу весом 150 кг, а также намекнул, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, намеченный на 18 апреля, опять могут сорвать.

52-летний Тактаров показал, как жмёт штангу весом 150 кг. Видео