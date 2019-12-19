52-летний Тактаров показал, как жмёт штангу весом 150 кг. Видео
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров показал в своём «инстаграме», как выжимает штангу весом 150 кг. По его словам, ему удалось побить личный рекорд, если учитывать собственные достижения после 36 лет.
«На 5 кг больше, чем прошлый рекорд. После кача обязательно велосипед, бег.
Здесь всё визуально просто: личный рекорд после 36 лет. Просто не жал с тех пор, как закончил выступать», — подписал видео Тактаров.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».
Ранее Тактаров опроверг версию, что он готов выйти на бой с 38-летним бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, а также усомнился, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который несколько раз срывался в предыдущие годы, наконец состоится.
52-летний Тактаров опроверг версию, что он готов выйти на бой с А. Емельяненко
«Нутром что-то чувствую». Тактаров намекнул, что бой Хабиб — Фергюсон опять могут сорвать
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