52-летний Тактаров показал, как жмёт штангу весом 150 кг. Видео

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров показал в своём «инстаграме», как выжимает штангу весом 150 кг. По его словам, ему удалось побить личный рекорд, если учитывать собственные достижения после 36 лет.

«На 5 кг больше, чем прошлый рекорд. После кача обязательно велосипед, бег.

Здесь всё визуально просто: личный рекорд после 36 лет. Просто не жал с тех пор, как закончил выступать», — подписал видео Тактаров.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Тактаров опроверг версию, что он готов выйти на бой с 38-летним бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко, а также усомнился, что поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона, который несколько раз срывался в предыдущие годы, наконец состоится.

52-летний Тактаров опроверг версию, что он готов выйти на бой с А. Емельяненко