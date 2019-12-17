«Нутром что-то чувствую». Тактаров намекнул, что бой Хабиб — Фергюсон опять могут сорвать

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился ожиданиями в преддверии титульного поединка с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бойцы выйдут в октагон в Бруклине 18 апреля.

Напомним, в предыдущие годы поединок Нурмагомедова и Фергюсона не раз срывался по различным причинам.

«Я не хотел бы говорить об этом слишком много. Замечу, что буду очень рад, если этот бой состоится из уважения к миллионам болельщиков.

Какой бы исход ни был, но если бой получится, то это будет интересное противостояние, которое может не ограничиться одним боем. Но я нутром что-то чувствую, что заставляет меня сомневаться в том, что этот бой пройдёт как запланировано. Если они оба выйдут на бой, это будет победа спорта, победа ММА», — приводит слова Тактарова News.ru.

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