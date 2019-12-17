«Нутром что-то чувствую». Тактаров намекнул, что бой Хабиб — Фергюсон опять могут сорвать

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился ожиданиями в преддверии титульного поединка с участием действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Бойцы выйдут в октагон в Бруклине 18 апреля.
Напомним, в предыдущие годы поединок Нурмагомедова и Фергюсона не раз срывался по различным причинам.
«Я не хотел бы говорить об этом слишком много. Замечу, что буду очень рад, если этот бой состоится из уважения к миллионам болельщиков.
Какой бы исход ни был, но если бой получится, то это будет интересное противостояние, которое может не ограничиться одним боем. Но я нутром что-то чувствую, что заставляет меня сомневаться в том, что этот бой пройдёт как запланировано. Если они оба выйдут на бой, это будет победа спорта, победа ММА», — приводит слова Тактарова News.ru.
- 17 декабря 2019
-
14:01
-
13:28
-
12:17
-
11:56
-
11:12
-
10:20
-
10:00
-
09:08
-
09:07
-
01:01
- 16 декабря 2019
-
23:38
-
22:41
-
21:41
-
20:41
-
19:48
-
18:49
-
17:50
-
16:06
-
15:18
-
14:48
-
14:00
-
13:12
-
12:51
-
12:28
-
11:42
-
11:06
-
10:16
-
09:07
-
00:52
- 15 декабря 2019
-
23:34
-
22:51
-
21:47
-
20:16
-
19:53
-
18:12