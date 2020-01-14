Фьюри приснилось, что он нокаутирует Уайлдера во втором раунде

Бывший чемпион мира по боксу британец Тайсон Фьюри поделился ожиданиями в преддверии матча-реванша с действующим чемпионом в тяжёлом весе по версии WBC американцем Деонтеем Уайлдером. Боксёры, в первом поединке которых в декабре 2018 года судьи зафиксировали ничью, выйдут на ринг 22 февраля.
«Деонтей знает, что он был на грани три или четыре раза в последнем бою, но у меня не было сил, чтобы прикончить его. На этот раз я могу продолжать, пока не уделаю его. Он отправиться спать через два раунда.
Мне всё время снится один и тот же сон о втором раунде. Я играю в покер, и мне сдают карту номер два. Он будет нокаутирован во втором раунде, это точно.
Я намерен забрать этот зелёный пояс. Если он снова захочет взять реванш — никаких проблем. Я могу побить его раз, потом снова и затем в третий раз подряд», — приводит слова Фьюри Guardian.
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