Макгрегор: не хочу повторять путь Тайсона

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор согласен с тем, что его карьеру в некоторой степени можно сравнить с карьерой экс-чемпиона мира по боксу Майком Тайсоном, который также имел проблемы с законом, и фактически не реализовал весь свой потенциал. Вместе с тем ирландец подчеркнул, что не хочет повторять взлёты и падения американца.

«Конечно, у Майка были взлёты и падения. Он обращался с деньгами так, что в итоге оказался в таком положении, в котором не должен был оказаться. Но если вы посмотрите на него сейчас, то ему хватает денег, с ним всё в порядке. Но я не хочу повторять путь Тайсона.

Не хочу идти по его следам, хотя в некоторой степени я повторил его путь. Мне просто нужно слушать и с уважением относится к близким людям и что-то менять. Знаю, что мне нужно делать и что не нужно. Как бы то ни было, я в гораздо лучшей ситуацией, чем в той, в которой был Тайсон", — приводит слова Макгрегора MMAJunkie.