Коробов пропустит от 4 до 6 месяцев

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе Матвей Коробов столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем. 7 декабря он встретился с Крисом Юбэнком. На кону того поединка стоял титул временного чемпиона мира по версии WBA. Уже во втором раунде россиянин вынужден был отказаться от продолжения встречи, так как получил травму плеча.

Как оказалось, он до сих пор не может справиться с повреждением. Сейчас он пробует консервативное лечение и пытается избежать операции, сообщает Bad Left Hook. Тем не менее, даже при такой тактике лечения 37-летний боксёр пропустит от 4 до 6 месяцев.

С декабря 2018 года Коробов провёл три боя, два из них были титульными. Зимой 2018 года он в равном бою уступил Джермеллу Чарло, затем свёл к ничьей встречу с Иммануэлем Алимом, а после проиграл уже упомянутому Юбэнку.