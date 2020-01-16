Ковингтон: Конор даже не смог нокаутировать старика в баре. Как он сможет побить Серроне?

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон считает, что фаворитом боя Конор Макгрегор — Дональд Серроне является американец. По словам Колби, события последнего года показали, что Макгрегор сейчас не способен нокаутировать даже пожилых людей.

«Считаю, что победа останется за Серроне. Думаю, Конор уже заработал всё что мог. Если вы не видели то видео, давайте просто будем честными. Макгрегор даже не смог нокаутировать старика в баре. Как он сможет побить Серроне?» — приводит слови Ковингтона BJPenn.

Встреча Конора Макгрегора с Дональдом Серроне станет главным событием вечера на турнире UFC 246, проведение которого запланировано на 18 января в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Это будет первое появление Конора в октагоне с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Макгрегор — Серроне.