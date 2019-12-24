Конор начинает погоню за Хабибом. Макгрегор — Серроне. LIVE

UFC 246 — первый турнир года! Ирландец наконец-то получил «правильного» соперника и теперь, может быть, вернётся на победную серию.

18 января 2020 года в Лас-Вегасе, на уже знаменитой T-Mobile арене состоится столь долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Главная звезда ММА последних лет переживает сложное время. Последний раз Ноториус побеждал в октагоне в далёком 2016 году, когда разбил в пух и прах тогдашнего чемпиона лёгкого веса Эдди Альвареса. После была вылазка в бокс, где Макгрегор проиграл Флойду Мейвезеру, и возвращение в клетку ради самого долгожданного поединка в истории UFC против Хабиба Нурмагомедова. Эту историю вы помните прекрасно.

UFC 229: Хабиб заставил сдаться Конора. Как это было После победы над Макгрегором Нурмагомедов устроил массовую потасовку в клетке и за её пределами. Скандал в Лас-Вегасе.

Теперь Макгрегор собирается вернуться в бои, чтобы поквитаться с Нурмагомедовым за поражение в октябре 2018 года, но для начала ему предстоит подраться с неуступчивым и звёздным ветераном Дональдом «Ковбоем» Серроне. 36-летний американец продолжает выступать на высоком уровне, хотя его результаты последнее время не самые стабильные.

24 декабря

21:00 Подробный разбор предстоящего поединка Макгрегор — Серроне сделали для вас уже давно.