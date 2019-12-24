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Бой Конор Макгрегор — Дональд Серроне, UFC 246, 18 января в Лас-Вегасе, онлайн-трансляция

Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов
«Чемпионат»
Конор начинает погоню за Хабибом. Макгрегор — Серроне. LIVE
UFC 246 — первый турнир года! Ирландец наконец-то получил «правильного» соперника и теперь, может быть, вернётся на победную серию.
Бокс/ММА / UFC 0

18 января 2020 года в Лас-Вегасе, на уже знаменитой T-Mobile арене состоится столь долгожданное возвращение Конора Макгрегора. Главная звезда ММА последних лет переживает сложное время. Последний раз Ноториус побеждал в октагоне в далёком 2016 году, когда разбил в пух и прах тогдашнего чемпиона лёгкого веса Эдди Альвареса. После была вылазка в бокс, где Макгрегор проиграл Флойду Мейвезеру, и возвращение в клетку ради самого долгожданного поединка в истории UFC против Хабиба Нурмагомедова. Эту историю вы помните прекрасно.

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После победы над Макгрегором Нурмагомедов устроил массовую потасовку в клетке и за её пределами. Скандал в Лас-Вегасе.

Теперь Макгрегор собирается вернуться в бои, чтобы поквитаться с Нурмагомедовым за поражение в октябре 2018 года, но для начала ему предстоит подраться с неуступчивым и звёздным ветераном Дональдом «Ковбоем» Серроне. 36-летний американец продолжает выступать на высоком уровне, хотя его результаты последнее время не самые стабильные.

24 декабря

21:00 Подробный разбор предстоящего поединка Макгрегор — Серроне сделали для вас уже давно.

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Дэна Уайт «подложил» Макгрегору самого лёгкого оппонента. Естественно, всё ради реванша ирландца с Хабибом, но постановка может провалиться.
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