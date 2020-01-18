Владимир Кличко: Макгрегор заслуживает уважения

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко рассказал о своём отношении к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. По словам украинца, тот заслуживает уважения.

«Что бы вы не говорили о Коноре, он вёл себя дисциплинированно, когда боксировал с Флойдом Мейвезером. Тогда я не ожидал такого от него. Два бойца, представляющие разные промоушены, разные виды спорта, встретились в ринге. Они договорились действовать лишь по правилам бокса. Я предполагал, что Конор попробует провести какой-то другой удар, но он этого не сделал. У Макгрегора непростой характер, но он дисциплинирован и за это Конор заслуживает уважения», — приводит слова Кличко-младшего Business Insider.