Владимир Кличко: Макгрегор заслуживает уважения
Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Владимир Кличко рассказал о своём отношении к экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору. По словам украинца, тот заслуживает уважения.
«Что бы вы не говорили о Коноре, он вёл себя дисциплинированно, когда боксировал с Флойдом Мейвезером. Тогда я не ожидал такого от него. Два бойца, представляющие разные промоушены, разные виды спорта, встретились в ринге. Они договорились действовать лишь по правилам бокса. Я предполагал, что Конор попробует провести какой-то другой удар, но он этого не сделал. У Макгрегора непростой характер, но он дисциплинирован и за это Конор заслуживает уважения», — приводит слова Кличко-младшего Business Insider.
Читайте также
- 18 января 2020
-
00:57
- 17 января 2020
-
23:32
-
23:16
-
22:17
-
21:11
-
20:54
-
19:20
-
18:19
-
18:04
-
17:28
-
16:11
-
15:13
-
14:52
-
14:42
-
14:14
-
13:46
-
12:30
-
12:05
-
11:00
-
10:32
-
10:08
-
10:02
-
09:51
-
09:06
-
00:27
- 16 января 2020
-
23:51
-
22:44
-
21:12
-
21:04
-
19:58
-
18:37
-
17:27
-
16:00
-
15:19
-
15:07
Партнерский контент