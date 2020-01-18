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Диллон Дэнис снялся с Bellator 238 из-за травмы

Диллон Дэнис снялся с Bellator 238 из-за травмы
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Американские бойцы промоушена Bellator Диллон Дэнис и Хонри Грейси не смогут принять участия на турнире Bellator 238 из-за травм, сообщает MMAFighting. Турнир состоится 25 января в Ингдвуде (США).

Организация не планирует искать замену бойцам на коротком уведомлении, а их противникам — Кегану Генриху и Гектору Салдана — будут выплачены деньги за эти бои.

Диллон Дэнис является другом и секундантом бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Дэннис в октябре 2018 года после поединка Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова оказался в центре потасовки, случившейся в октагоне и рядом с ним.

На счету Дэниса две победы в профессиональных смешанных единоборствах в двух поединках.

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