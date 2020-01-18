Проводников пробежал 51 километр ради спасения двухлетнего ребёнка

Депутат Думы ХМАО боксёр бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников пробежал 51 километр на благотворительном 100-километровом забеге.
По начальному плану забега, Проводников должен был выбежать из своего Берёзово в Игрим.
Таким поступком Проводников хочет привлечь внимание общественности к акции по сбору 145 миллионов рублей на лечение девочки из Югорска Юлианы Сырцевой. У двухлетней девочки спинально-мышечная атрофия. Каждый день у ребёнка медленно отказывают дыхательные и двигательные функции организма.
«Я преодолел 51 км из 100 км и хочу в первую очередь извиниться перед семьёй Сырцевых и, конечно, перед маленькой Юлианой, что не смог закончить забег.
Также перед земляками, которые сопровождали меня на протяжении 51 км. Пятницу можно было провести с семьей, но вы были со мной. Спасибо вам.
Хочу попросить вас, ребята, принять от меня эстафету добра «Утро с чемпионом — 2020» и ради малышки Юлианы добить остаток дистанции», — написал Проводников в «Инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Руслана Проводникова
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
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