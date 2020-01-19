«Ле, Шамиль, поднимайся в горы». Нурмагомедов провёл видеоэкскурсию по родному селу

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов провёл видеоэкскурсию по родному селу Сильди, расположенном в Цумадинском районе республики Дагестан.

Прогулка Нурмагомедова по родным местам началась с того, что он показал дом по улице имени Шамиля Завурова, известного бойца смешанных единоборств. Затем он позвал его в горы, использовав традиционный для дагестанцев сленг «ле».

Позже Хабиб показал и улицу, названную в его честь. Спортсмен также захватил несколько раз горный пейзаж, мечеть и элементы повседневной жизни, рассказав, в частности, как в Дагестане принято сушить мясо.

Затем он зашёл в родной дом, пообщался с членами семьи и показал вид из окна. Соответствующее видео Нурмагомедов разместил на своей официальной странице в «Инстаграме».

Напомним, следующий поединок Хабиб проведёт 18 апреля в Бруклине, где ему предстоит встретиться с Тони Фергюсоном.