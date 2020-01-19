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Российский боксёр Шишкин заявил о желании провести бой с Саулем Альваресом

Российский боксёр Шишкин заявил о желании провести бой с Саулем Альваресом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр второго среднего веса Владимир Шишкин заявил о желании встретиться с чемпионом мира в среднем весе Саулем Альваресом. Об этом Шишкин рассказал после победы единогласным решением судей над Улисессом Сьеррой. Эта встреча прошла 17 января и была главным событием вечера на турнире в штате Айова (США).

«Это был гораздо более сложный бой, чем я ожидал. Большую часть поединка мне пришлось боксировать одной рукой. Меня удивило то, что он выдерживал мои удары, но я не мог нормально работать левой рукой. Теперь я хочу боёв с Саулем Альваресом и Давидом Бенавидесом. Хочу встретиться с чемпионами. Готов выйти на новый уровень. С таким тренером я готов к любому сопернику», — приводит слова Шишкина BoxingScene.

Шишкин дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и за это время одержал десять побед в десяти боях.

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