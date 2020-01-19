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Дэна Уайт оценил состояние Нурмагомедова более чем в $ 50 млн

Дэна Уайт оценил состояние Нурмагомедова более чем в $ 50 млн
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт порассуждал на тему доходов бойцов промоушена. По его словам, чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может похвастаться состоянием в размере $ 50 млн.

«Все говорят о деньгах Макгрегора, но Хабиб также очень богат. Я бы сказал, что его состояние переваливает за $ 50 млн. Но когда речь идёт о его возможном реванше с Конором, то здесь суть не в деньгах. Нурмагомедов ненавидит Конора», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 246.

Хабиб Нурмагомедов выступает в UFC с 2012 года. За это время он провёл 12 поединков и победил во всех из них. В последней схватке он одолел Дастина Порье. В 2018 году Нурмагомедов встретился с Конором Макгрегором и победил в четвёртом раунде.

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