Минаков не считает, что Макгрегор стал сильнее, чем был в первом поединке с Хабибом

Боец смешанных единоборств Виталий Минаков прокомментировал итоги поединка между бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и американцем Дональдом Серроне.



«Понравился ли Конор, которого я увидел? А что там может не понравиться? Очень уверенная победа. Дольше выход в октагон смотрели, чем сам поединок. Здесь даже не столько порадовал Конор, сколько удивил Серроне. Понятно, что он где-то пропустил, потому что так просто Серроне бы не сдал поединок.



Многие обсуждали психологическое состояние Конора после поражения от Хабиба, но он очень уверенно выиграл. Ковбой — не такой простой соперник, а Макгрегор просто вышел и, как по учебнику, отработал.



По сравнению с боем против Хабиба Конор сейчас стал менее болтлив. Это радует. Он пересмотрел свой подход к поединкам. Раньше Макгрегор давал людям то, чего они и ждали, я говорю об эпатаже. Потом же понял, что это не идёт ему в плюс, стал терять фанатов. Затем было поражение от Хабиба. Всё это поставило Конора на место. Он перестал распыляться, пересмотрел своё поведение. А самокритичность свойственна только сильным людям.



Реванш с Хабибом? Психологически Макгрегор может подойти к этому поединку по-другому, но сильнее он точно не стал. Конор может быть более собранным и сконцентрированным, в этом его опасность. Не считаю бой с Серроне серьёзным показателем. Случилось то, что должно было случиться», — сказал Минаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.