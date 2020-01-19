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Менеджер Хабиба рассказал об условиях боя с Мейвезером

Менеджер Хабиба рассказал об условиях боя с Мейвезером
Бокс/ММА / UFC 0

Ризван Магомедов, менеджер российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об условиях, при которых станет возможен бой с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим.

«Бой с Мейвезером возможен, если он пройдёт по определённым правилам. Чтобы можно было применять колени, удары ногами и локтями. Борьбу даже не просим. Чтобы прошло на нейтральной территории», — цитирует Ризвана Магомедова Sport24.

Ранее Мейвезер самодельным постером анонсировал поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

Напомним, Флойд Мейвезер и президент UFC Дэна Уайт готовят совместный проект по возвращению боксёра в большой спорт. Детали их соглашения не известны. Ожидается, что Флойд выступит осенью 2020 года.

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