Менеджер Хабиба рассказал об условиях боя с Мейвезером

Ризван Магомедов, менеджер российского чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал об условиях, при которых станет возможен бой с бывшим чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером-младшим.



«Бой с Мейвезером возможен, если он пройдёт по определённым правилам. Чтобы можно было применять колени, удары ногами и локтями. Борьбу даже не просим. Чтобы прошло на нейтральной территории», — цитирует Ризвана Магомедова Sport24.



Ранее Мейвезер самодельным постером анонсировал поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.



Напомним, Флойд Мейвезер и президент UFC Дэна Уайт готовят совместный проект по возвращению боксёра в большой спорт. Детали их соглашения не известны. Ожидается, что Флойд выступит осенью 2020 года.