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Олейник прокомментировал освистывание зрителями во время боя с Грином

Олейник прокомментировал освистывание зрителями во время боя с Грином
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал победу над американцем Морисом Грином на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.

«Не было ни паники, ни чего-то такого. Вот эта шкала с зарядом энергии была ещё зелёной у меня. А вот в конце второго раунда она стала жёлтой и начинала краснеть. Да, я подвыдохся к концу второго раунда.

Нервировал ли меня свист трибун? Единственный страх, который у меня всегда бывает: что вмешается рефери и поднимет в стойку. Потому что иногда даже рефери не понимает, что я выполняю какой-то процесс — трудоёмкий и неглупый. Я подбирался по сантиметру, не лежал без дела. А так свистят, не свистят… Понятно, всем нравится, чтобы бойцы стояли в стойке и был страшный мордобой. Но должно быть разнообразие. Здесь была интеллектуальная работа», — приводит слова Олейника «Матч ТВ».

Напомним, Олейник победил во втором раунде.

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