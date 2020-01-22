Де ла Хойя: второй бой Макгрегора с Мейвезером завершится так же, как и первый

Глава промоутерской компании Golden Boy, бывший чемпион мира по боксу в шести весовых категориях Оскар де ла Хойя дал понять, что он против повторной встречи между экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим чемпионом мира по боксу в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером. Де ла Хойя убеждён, что второй поединок будет мало чем отличаться от первого.
«Послушайте, это разные виды спорта. Бокс — это бокс, а ММА — это ММА. Думаю, что оба вида должны идти отдельно, своей дорогой, понимаете? К примеру, если Конор и Флойд встретятся вновь, то второй бой завершится так же, как и первый. Ничего не поменяется. И это не потому, что Конор плох. Макгрегор великолепен в своём деле. Но и Мейвезер один из лучших в боксе. Так что каждый должен идти по своему пути», — приводит слова де ла Хойи BoxingScene.
Напомним, впервые Макгрегор и Мейвезер встретились на профессиональном ринге в 2017 году. Флойд одержал досрочную победу.
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