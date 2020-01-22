Экс-тренер Кличко заявил, что Владимир во время спаррингов не нокаутировал Уайлдера

12 января британский тяжеловес Диллиан Уайт поделился воспоминаниями о пребывании в тренировочном лагере экс-чемпиона мира Владимира Кличко. По его словам, на пике карьеры украинец привлекал к спаррингам даже Деонтея Уайлдера. По утверждениям Диллиана, спарринг Кличко и Уайлдера закончился нокаутом для американца.
Тем не менее этот рассказ опроверг бывший тренер украинца Джонатан Бэнкс.
«Я тот человек, который выбирал в спарринг-партнёры Уайлдера и всех других соперников. Отправил ли Владимир Уайлдера в нокаут? Нет, это не совсем так. Но Деонтей побывал в нокдауне», — приводит слова Бэнкса Boxingnews24.
Напомним, Деонтей Уайлдер является действующим чемпионом мира по версии WBC. 22 февраля он встретится с Тайсоном Фьюри и попробует провести защиту титула в 11-й раз.
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