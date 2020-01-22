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Арум предложит Макгрегору провести бой с Теренсом Кроуфордом

Арум предложит Макгрегору провести бой с Теренсом Кроуфордом
Бокс/ММА / UFC 0

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что намерен попробовать организовать поединок экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда.

«Конор Макгрегор говорит о Флойде Мейвезере и Мэнни Пакьо. Мне бы хотелось увидеть бой Конора с Теренсом Кроуфордом. Один поединок по правилам бокса, а один по правилам смешанных единоборств. У Кроуфорда есть небольшой опыт в борьбе, он не будет против сразиться по правилам ММА. Так что мы обсудим это с Дэной Уайтом», — приводит слова промоутера Boxingnews24.

В минувшие выходные Конор Макгрегор провёл первый поединок с октября 2018 года. На турнире UFC 246 он нокаутировал Дональда Серроне.

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