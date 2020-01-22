А. Нурмагомедов: Махачев подерётся с Феррейрой в Бразилии

Абдулманап Нурмагомедов, тренер бойца UFC Ислама Махачева, сообщил, что его подопечный в скором времени проведёт очередной поединок. Его соперником станет бразилец Карлос Диего Феррейра.
«Исламу Махачеву скоро дадут бой. Это Диего Феррейра, который побил Петтиса недавно. Махачев и Феррейра подерутся на турнире в Бразилии. Когда это будет? Честно говоря, не знаю. Пока нет этих подробностей», — сказал Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Вероятнее всего, речь идёт о турнире, который пройдёт в бразильской столице Бразилиа 15 марта. Главным его событием станет встреча Кевина Ли и Чарльза Оливейры. Весной в Бразилии планируется проведение номерного турнира UFC 250, но он состоится 9 мая, в дни Рамадана.
Карлос Диего Феррейра предыдущий поединок провёл на турнире UFC 246, когда досрочно победил экс-чемпиона Энтони Петтиса. Махачев последний раз бился на турнире UFC 242. Ислам добился победы над Дэйви Рамосом.
Феррейра после успеха в последнем бою поднялся на 11-е место в рейтинге лёгкого веса. Махачев занимает 14-е место.
- 22 января 2020
-
21:33
-
20:32
-
19:40
-
18:49
-
17:46
-
16:52
-
16:34
-
16:25
-
15:33
-
15:00
-
14:26
-
13:03
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
10:00
-
09:37
-
09:05
-
00:17
-
00:08
- 21 января 2020
-
23:47
-
22:46
-
21:48
-
20:34
-
19:49
-
18:56
-
17:44
-
16:02
-
15:14
-
14:32
-
13:00
-
12:04
-
11:22
-
10:28
-
09:03