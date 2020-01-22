А. Нурмагомедов: Махачев подерётся с Феррейрой в Бразилии

Абдулманап Нурмагомедов, тренер бойца UFC Ислама Махачева, сообщил, что его подопечный в скором времени проведёт очередной поединок. Его соперником станет бразилец Карлос Диего Феррейра.

«Исламу Махачеву скоро дадут бой. Это Диего Феррейра, который побил Петтиса недавно. Махачев и Феррейра подерутся на турнире в Бразилии. Когда это будет? Честно говоря, не знаю. Пока нет этих подробностей», — сказал Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Вероятнее всего, речь идёт о турнире, который пройдёт в бразильской столице Бразилиа 15 марта. Главным его событием станет встреча Кевина Ли и Чарльза Оливейры. Весной в Бразилии планируется проведение номерного турнира UFC 250, но он состоится 9 мая, в дни Рамадана.

Карлос Диего Феррейра предыдущий поединок провёл на турнире UFC 246, когда досрочно победил экс-чемпиона Энтони Петтиса. Махачев последний раз бился на турнире UFC 242. Ислам добился победы над Дэйви Рамосом.

Феррейра после успеха в последнем бою поднялся на 11-е место в рейтинге лёгкого веса. Махачев занимает 14-е место.