Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

А. Нурмагомедов: думаю, мы закатаем Фергюсона

А. Нурмагомедов: думаю, мы закатаем Фергюсона
Бокс/ММА / UFC 0

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о поединке своего сына с бывшим временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном. По его словам, Хабиб в этой встрече одержит уверенную победу.

«Стал ли Тони сильнее? Для меня важно, что Хабиб никогда не был слабее Тони. Хабиб никогда не пропускал столько ударов, он мощнее, он более атакующий и доминирующий боец. Думаю, мы закатаем Фергюсона. Но нельзя сказать, что Тони сдал за эти годы. В этом случае он бы проиграл, а такого не было», — сказал Нурмагомедов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится 18 апреля.

Полное интервью с Абдулманапом Нурмагомедовым появится на сайте «Чемпионата» 23 января в 08:00.

А. Нурмагомедов — о поединке Макгрегор — Серроне: это не бой, это – муляж
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020