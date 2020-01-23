А. Нурмагомедов: думаю, мы закатаем Фергюсона

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о поединке своего сына с бывшим временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном. По его словам, Хабиб в этой встрече одержит уверенную победу.

«Стал ли Тони сильнее? Для меня важно, что Хабиб никогда не был слабее Тони. Хабиб никогда не пропускал столько ударов, он мощнее, он более атакующий и доминирующий боец. Думаю, мы закатаем Фергюсона. Но нельзя сказать, что Тони сдал за эти годы. В этом случае он бы проиграл, а такого не было», — сказал Нурмагомедов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится 18 апреля.

Полное интервью с Абдулманапом Нурмагомедовым появится на сайте «Чемпионата» 23 января в 08:00.