А. Нурмагомедов: думаю, мы закатаем Фергюсона

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о поединке своего сына с бывшим временным чемпионом UFC Тони Фергюсоном. По его словам, Хабиб в этой встрече одержит уверенную победу.
«Стал ли Тони сильнее? Для меня важно, что Хабиб никогда не был слабее Тони. Хабиб никогда не пропускал столько ударов, он мощнее, он более атакующий и доминирующий боец. Думаю, мы закатаем Фергюсона. Но нельзя сказать, что Тони сдал за эти годы. В этом случае он бы проиграл, а такого не было», — сказал Нурмагомедов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Встреча Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится 18 апреля.
Полное интервью с Абдулманапом Нурмагомедовым появится на сайте «Чемпионата» 23 января в 08:00.
- 23 января 2020
-
07:00
-
00:59
-
00:16
-
00:08
- 22 января 2020
-
23:56
-
22:47
-
21:33
-
20:32
-
19:40
-
18:49
-
17:46
-
16:52
-
16:34
-
16:25
-
15:33
-
15:00
-
14:26
-
13:03
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
10:00
-
09:37
-
09:05
-
00:17
-
00:08
- 21 января 2020
-
23:47
-
22:46
-
21:48
-
20:34
-
19:49
-
18:56
-
17:44
-
16:02
-
15:14