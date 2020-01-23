А. Нурмагомедов — о поединке Макгрегор — Серроне: это не бой, это – муляж

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о поединке экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с Дональдом Серроне. Нурмагомедов-старший дал понять, что не исключает возможность договорного характера встречи.

«Разве вы не подозреваете, что бой был договорным? Всё вы понимаете, ещё и лучше, чем я. Это не бой, это – муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерётся Серроне. Это даже не было похоже на бой. UFC надо было вернуть Конора. А за счёт чего? Нужна была победа. А самое главное – с чего мы должны давать ему реванш? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник даёт ему тяжёлый бой или выигрывает. А здесь не было даже пяти раундов, когда судьи определяли победителя», — рассказал Абдулманап Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Полное интервью Абдулманапа Нурмагомедова появится на сайте «Чемпионата» в 08:00.