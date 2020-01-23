А. Нурмагомедов — о поединке Макгрегор — Серроне: это не бой, это – муляж

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мнением о поединке экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора с Дональдом Серроне. Нурмагомедов-старший дал понять, что не исключает возможность договорного характера встречи.
«Разве вы не подозреваете, что бой был договорным? Всё вы понимаете, ещё и лучше, чем я. Это не бой, это – муляж! Мы видели раньше, как на самом деле дерётся Серроне. Это даже не было похоже на бой. UFC надо было вернуть Конора. А за счёт чего? Нужна была победа. А самое главное – с чего мы должны давать ему реванш? Чемпион соглашается на реванш, когда соперник даёт ему тяжёлый бой или выигрывает. А здесь не было даже пяти раундов, когда судьи определяли победителя», — рассказал Абдулманап Нурмагомедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
Полное интервью Абдулманапа Нурмагомедова появится на сайте «Чемпионата» в 08:00.
- 23 января 2020
-
00:59
-
00:16
-
00:08
- 22 января 2020
-
23:56
-
22:47
-
21:33
-
20:32
-
19:40
-
18:49
-
17:46
-
16:52
-
16:34
-
16:25
-
15:33
-
15:00
-
14:26
-
13:03
-
12:00
-
11:31
-
11:08
-
10:00
-
09:37
-
09:05
-
00:17
-
00:08
- 21 января 2020
-
23:47
-
22:46
-
21:48
-
20:34
-
19:49
-
18:56
-
17:44
-
16:02
-
15:14
-
14:32