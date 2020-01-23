Ли: вероятно, в UFC не считают Махачева достаточно весомой фигурой

Американский боец UFC Кевин Ли объяснил причины, по которым сорвался его бой с россиянином Исламом Махачевым. Ли проведёт следующий поединок против Чарльза Оливейры.



«Когда мы обсуждали с UFC контракт на бой с Оливейрой в Бразилии, я поставил условие, что они должны позволить мне подраться с Исламом Махачевым в Москве. Я заявил, что хотел бы возглавить очередной турнир в России.



Я готов был драться с Махачевым хоть сейчас, но мне чётко дали понять, что их этот бой не интересует. Вероятно, они не считают Махачева достаточно весомой фигурой. И в итоге им попросту не нужен этот поединок», — приводит слова Кевина Ли ESPN.



Напомним, Ислам Махачев долгое время просил организовать ему встречу с Кевином Ли, но в UFC его просьбу не удовлетворили.



Кевин Ли в предыдущем поединке нокаутировал Грегора Гиллеспи, нанеся тому первое поражение в карьере и прервав победную серию американца в UFC из шести боёв.