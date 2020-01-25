Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Bellator 238, полный файткард турнира: Крис Сайборг — Джулия Бадд и другие бои

Bellator 238, полный файткард турнира: Крис Сайборг — Джулия Бадд и другие бои
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

В ночь с 25 на 26 января мск в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 238. В главном событии встретятся бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг Жустину и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Джулия Бадд.

В соглавном поединке турнира Даррион Колдуэлл встретится с Адамом Бориксом.

Представляем вашему вниманию полный файткард турнира.

Bellator 238

Основной кард

Джулия Бадд — Крис Сайборг — титульный бой
Даррион Колдуэлл — Адам Борикс
Хуан Арчулета — Генри Корралес
Серхио Петтис — Альфред Хашакян
Рэймонд Дэниэлс — Джейсон Кинг
Ава Найт — Эмили Кинг

Предварительный кард

Аарон Пико — Дэниэл Кэри
Эй Джей Агазарм — Адел Алтамими
Джей-Джей Уилсон — Марио Наварро
Дэвид Пачеко — Мигель Джейкоб Нето
Энтони Тэйлор — Крис Авилла
Кёртис Миллендер — Мозес Муррьетта
Брэндон Бендер — Джошуа Джонс
Рикардо Сейхас — Доминик Кларк
Тони Бартович — Джаретт Коннер.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020