Bellator 238, полный файткард турнира: Крис Сайборг — Джулия Бадд и другие бои

В ночь с 25 на 26 января мск в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 238. В главном событии встретятся бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг Жустину и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Джулия Бадд.



В соглавном поединке турнира Даррион Колдуэлл встретится с Адамом Бориксом.



Представляем вашему вниманию полный файткард турнира.



Bellator 238



Основной кард



Джулия Бадд — Крис Сайборг — титульный бой

Даррион Колдуэлл — Адам Борикс

Хуан Арчулета — Генри Корралес

Серхио Петтис — Альфред Хашакян

Рэймонд Дэниэлс — Джейсон Кинг

Ава Найт — Эмили Кинг



Предварительный кард



Аарон Пико — Дэниэл Кэри

Эй Джей Агазарм — Адел Алтамими

Джей-Джей Уилсон — Марио Наварро

Дэвид Пачеко — Мигель Джейкоб Нето

Энтони Тэйлор — Крис Авилла

Кёртис Миллендер — Мозес Муррьетта

Брэндон Бендер — Джошуа Джонс

Рикардо Сейхас — Доминик Кларк

Тони Бартович — Джаретт Коннер.