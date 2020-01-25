Bellator 238, полный файткард турнира: Крис Сайборг — Джулия Бадд и другие бои

В ночь с 25 на 26 января мск в Инглвуде (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 238. В главном событии встретятся бывшая чемпионка UFC Крис Сайборг Жустину и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Джулия Бадд.
В соглавном поединке турнира Даррион Колдуэлл встретится с Адамом Бориксом.
Представляем вашему вниманию полный файткард турнира.
Bellator 238
Основной кард
Джулия Бадд — Крис Сайборг — титульный бой
Даррион Колдуэлл — Адам Борикс
Хуан Арчулета — Генри Корралес
Серхио Петтис — Альфред Хашакян
Рэймонд Дэниэлс — Джейсон Кинг
Ава Найт — Эмили Кинг
Предварительный кард
Аарон Пико — Дэниэл Кэри
Эй Джей Агазарм — Адел Алтамими
Джей-Джей Уилсон — Марио Наварро
Дэвид Пачеко — Мигель Джейкоб Нето
Энтони Тэйлор — Крис Авилла
Кёртис Миллендер — Мозес Муррьетта
Брэндон Бендер — Джошуа Джонс
Рикардо Сейхас — Доминик Кларк
Тони Бартович — Джаретт Коннер.
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