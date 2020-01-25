Российский боец UFC рассказал, как отца Хабиба не пустили на взвешивание с флагом России

Российский боец UFC Рустам Хабилов рассказал, как однажды отца Хабиба Нурмагомедова, тренера Абдулманапа Нурмагомедова, не пустили на взвешивание UFC с флагом из-за изображения на нём герба.
«Почему выхожу без флага? Дело не в принципиальности. Несколько боёв Абдулманап Нурмагомедов выходил с флагом на взвешивание. Один раз нам сказали якобы с гербом нельзя, и нас не допустили с флагом. Такой инцидент один раз был. И после этого не помню, чтобы мы делали это. Я представляю страну, Россию, тут нет ничего принципиального.
Хотел бы подраться с Майком Перри и Хорхе Масвидалем. Я провёл с ним хороший бой, получил бонус — бой вечера. Почему бы не повторить это ещё раз. Чувствую себя отлично, начинаю физподготовку, чтобы привыкнуть к весу. Посмотрим, кто будет соперником», — сказал Хабилов в интервью телеканалу ННТ.
- 25 января 2020
-
09:27
-
09:16
-
08:00
-
07:21
-
00:43
- 24 января 2020
-
23:40
-
23:11
-
21:43
-
20:43
-
19:37
-
18:48
-
17:53
-
16:51
-
16:24
-
16:07
-
15:13
-
14:26
-
13:12
-
12:06
-
11:00
-
10:18
-
09:21
-
00:54
- 23 января 2020
-
23:47
-
22:46
-
21:30
-
21:02
-
19:33
-
18:54
-
17:59
-
16:21
-
16:00
-
15:22
-
15:04
-
14:29