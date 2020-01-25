Российский боец UFC рассказал, как отца Хабиба не пустили на взвешивание с флагом России

Российский боец UFC Рустам Хабилов рассказал, как однажды отца Хабиба Нурмагомедова, тренера Абдулманапа Нурмагомедова, не пустили на взвешивание UFC с флагом из-за изображения на нём герба.



«Почему выхожу без флага? Дело не в принципиальности. Несколько боёв Абдулманап Нурмагомедов выходил с флагом на взвешивание. Один раз нам сказали якобы с гербом нельзя, и нас не допустили с флагом. Такой инцидент один раз был. И после этого не помню, чтобы мы делали это. Я представляю страну, Россию, тут нет ничего принципиального.



Хотел бы подраться с Майком Перри и Хорхе Масвидалем. Я провёл с ним хороший бой, получил бонус — бой вечера. Почему бы не повторить это ещё раз. Чувствую себя отлично, начинаю физподготовку, чтобы привыкнуть к весу. Посмотрим, кто будет соперником», — сказал Хабилов в интервью телеканалу ННТ.