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Российский боец UFC рассказал, как отца Хабиба не пустили на взвешивание с флагом России

Российский боец UFC рассказал, как отца Хабиба не пустили на взвешивание с флагом России
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Рустам Хабилов рассказал, как однажды отца Хабиба Нурмагомедова, тренера Абдулманапа Нурмагомедова, не пустили на взвешивание UFC с флагом из-за изображения на нём герба.

«Почему выхожу без флага? Дело не в принципиальности. Несколько боёв Абдулманап Нурмагомедов выходил с флагом на взвешивание. Один раз нам сказали якобы с гербом нельзя, и нас не допустили с флагом. Такой инцидент один раз был. И после этого не помню, чтобы мы делали это. Я представляю страну, Россию, тут нет ничего принципиального.

Хотел бы подраться с Майком Перри и Хорхе Масвидалем. Я провёл с ним хороший бой, получил бонус — бой вечера. Почему бы не повторить это ещё раз. Чувствую себя отлично, начинаю физподготовку, чтобы привыкнуть к весу. Посмотрим, кто будет соперником», — сказал Хабилов в интервью телеканалу ННТ.

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