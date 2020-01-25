Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Трансляция боя UFC Fight Night 166 Джуниор дос Сантос — Кёртис Блейдс начнётся в 06:30

Трансляция боя UFC Fight Night 166 Джуниор дос Сантос — Кёртис Блейдс начнётся в 06:30
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 25 на 26 января по московскому времени в Роли (штат Северная Каролина, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 166. В его главном событии встретятся третий номер рейтинга тяжёлого веса Кёртис Блейдс и экс-чемпион лиги, четвёртый номер рейтинга Джуниор дос Сантос.

Блейдс в предыдущем бою прервал победную серию Шамиля Абдурахимова, поборов его на турнире в Абу-Даби. Что касается Дос Сантоса, бразилец проиграл нокаутом Фрэнсису Нганну. Джуниор должен был вернуться в клетку на ноябрьском турнире в Москве в бою с Александром Волковым, но ему помешала бактериальная инфекция в ноге.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи дос Сантос — Блейдс. Ожидается, что главный бой турнира начнётся около 06:30 по московскому времени.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020