Трансляция боя UFC Fight Night 166 Джуниор дос Сантос — Кёртис Блейдс начнётся в 06:30

В ночь с 25 на 26 января по московскому времени в Роли (штат Северная Каролина, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 166. В его главном событии встретятся третий номер рейтинга тяжёлого веса Кёртис Блейдс и экс-чемпион лиги, четвёртый номер рейтинга Джуниор дос Сантос.
Блейдс в предыдущем бою прервал победную серию Шамиля Абдурахимова, поборов его на турнире в Абу-Даби. Что касается Дос Сантоса, бразилец проиграл нокаутом Фрэнсису Нганну. Джуниор должен был вернуться в клетку на ноябрьском турнире в Москве в бою с Александром Волковым, но ему помешала бактериальная инфекция в ноге.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи дос Сантос — Блейдс. Ожидается, что главный бой турнира начнётся около 06:30 по московскому времени.
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