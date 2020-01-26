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Украинский боксёр Редкач попытался укусить соперника

Украинский боксёр Редкач попытался укусить соперника
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В ночь с 25 на 26 января по московскому времени в Бруклине (Нью-Йорк, США) состоялся турнир по профессиональному боксу. В его главном событии встретились экс-чемпион мира в полусреднем весе Дэнни Гарсия и Иван Редкач. Победитель схватки получал статус официального претендента на пояс по версии WBC.

Поединок прошёл односторонне, с заметным преимуществом Гарсии. Редкач, в попытках исправить положение, пошёл на отчаянные меры. Украинец сорвался и в девятом раунде попытался укусить соперника за плечо. Рефери этого не заметил.

По итогам 12 раундов Гарсия завоевал победу единогласным решением судей — 119:109, 117:111, 117:111. Благодаря этому Дэнни может рассчитывать на поединок с чемпионом мира по версии WBC Эрролом Спенсом.

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