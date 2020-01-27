18-летний внук Мохаммеда Али заявил о желании провести бой в Чечне

18-летний Нико Али Уолш, внук легендарного боксёра Мохаммеда Али, заявил о желании выступить в Грозном после перехода в профессиональный бокс.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил дочь Мохаммеда Али Рашиду Али посетить Грозный после её видеообращения к нему. Рашида Али в видеообращении благодарила Кадырова за переименование одной из улиц Грозного в честь её отца, выразив желание побывать в России и познакомиться с её богатой историей.

«Спасибо большое за вашу поддержку. Я перехожу в профессиональный бокс до конца этого года, иншаллах. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу выступить и в Чеченской Республике или где-нибудь рядом с Грозным. Это был бы очень хороший опыт для меня», — приводятся слова Нико Али Уолша на сайте телеканала «Грозный».