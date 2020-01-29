Допинг-тест Поветкина после боя с Хантером дал отрицательный результат

Допинг-тесты российского боксёра Александра Поветкина, взятые до и после боя с американцем Майклом Хантером, дали отрицательный результат. Об сообщили в Ассоциации по добровольному тестированию на допинг (VADA).
«Тесты Поветкина и Хантера дали отрицательный результат», — приводит слова представителя VADA ТАСС.
В начале декабря 2019 года Поветкин провёл бой с Хантером в Саудовской Аравии. Поединок, который должен был выявить претендента на титул чемпиона мира по версии WBA в тяжёлой весовой категории, завершился ничьей. Обладателем титула чемпиона мира является британец Энтони Джошуа.
В активе 40-летнего Поветкина 35 побед (в том числе 24 нокаутом), два поражения и одна ничья. В послужном списке 31-летнего Хантера 18 побед (в том числе 12 нокаутом), одно поражение, одна ничья.
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