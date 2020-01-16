«Против него поднялась империалистическая машина». Хрюнов — о Поветкине

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Александр Поветкин — лучший из боксёров, с которыми ему доводилось работать, а построить более успешную карьеру, по его мнению, ему помешали бизнес-интересы влиятельных людей. Напомним, ранее Хрюнов официально представлял интересы Поветкина, бывшего регулярного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA.

«Александр Поветкин — лучший из боксёров, с которыми мне доводилось работать. Он настолько хорош, что против него поднялась империалистическая машина, машина бизнес-противодействия, которая не дала ему реализоваться. Имею в виду историю с сомнительными результатами допинг-проб.

Профессиональный бокс сегодня находится в руках определённых владельцев, которые сманипулировали с допинг-пробами, лишили его возможности проведения боя с Уайлдером. Это всё растянулось на несколько лет.

Совсем не на пике он провёл бой с Джошуа, сломав ему нос. Если бы этого всего не было, безусловно, он бы завоевал все эти пояса. Но что у него есть, так это народная любовь. Александр вокруг себя создал среду людей, которые мотивированы заниматься спортом, боксом.

Владимир Кличко? Другая бизнес-среда. Кличко удалось оказаться в управлении тех людей, которые потом убирали Поветкина. Имею в виду американскую составляющую.

Сегодня политический мир — полярный, и кому-то очень сильно не нужно было, чтобы Русский Витязь, боксёр, который является символом нашего государства, оказался на верху профессионального бокса. Представляете, сейчас бы все пояса были здесь? Мягко скажем, эти дельцы бы грустили», — цитирует Хрюнова «Спорт-экспресс».