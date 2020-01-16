Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

«Против него поднялась империалистическая машина». Хрюнов — о Поветкине

«Против него поднялась империалистическая машина». Хрюнов — о Поветкине
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что Александр Поветкин — лучший из боксёров, с которыми ему доводилось работать, а построить более успешную карьеру, по его мнению, ему помешали бизнес-интересы влиятельных людей. Напомним, ранее Хрюнов официально представлял интересы Поветкина, бывшего регулярного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBA.

«Александр Поветкин — лучший из боксёров, с которыми мне доводилось работать. Он настолько хорош, что против него поднялась империалистическая машина, машина бизнес-противодействия, которая не дала ему реализоваться. Имею в виду историю с сомнительными результатами допинг-проб.

Профессиональный бокс сегодня находится в руках определённых владельцев, которые сманипулировали с допинг-пробами, лишили его возможности проведения боя с Уайлдером. Это всё растянулось на несколько лет.
Совсем не на пике он провёл бой с Джошуа, сломав ему нос. Если бы этого всего не было, безусловно, он бы завоевал все эти пояса. Но что у него есть, так это народная любовь. Александр вокруг себя создал среду людей, которые мотивированы заниматься спортом, боксом.

Владимир Кличко? Другая бизнес-среда. Кличко удалось оказаться в управлении тех людей, которые потом убирали Поветкина. Имею в виду американскую составляющую.

Сегодня политический мир — полярный, и кому-то очень сильно не нужно было, чтобы Русский Витязь, боксёр, который является символом нашего государства, оказался на верху профессионального бокса. Представляете, сейчас бы все пояса были здесь? Мягко скажем, эти дельцы бы грустили», — цитирует Хрюнова «Спорт-экспресс».

Рябинский подтвердил, что Поветкина ожидает реванш с Хантером
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020