Тренер Нурмагомедова: штат Нью-Йорк — худший в вопросе судейства

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился мыслями о предстоящем поединке Хабиба и Тони Фергюсона.



«Врачи Спортивной комиссии штата Нью-Йорк способны остановить бой, как в поединке Хорхе Масвидаля и Нэйта Диаса? Данный факт нужно учитывать, но я бы не сказал, что мы опасаемся этого. У нас нет никакого влияния на решение врачей, наша задача — быть максимально готовыми. Нью-Йорк отстаёт от всех штатов в качестве судейства. Думаю, это худший штат в этом вопросе», — сказал Хавьер Мендес в интервью AKA Fight News.



Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля. Это будет уже пятая попытка UFC организовать бой Хабиба и Фергюсона.