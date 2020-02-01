Арум: Кроуфорд — лучший борец, чем Макгрегор
Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда, считает, что у его подопечного большие шансы в бою с Конором Макгрегором по правилам ММА.
«Макгрегор — отличный спортсмен. Но он не боксёр. Он из мира ММА. Давайте проверим это. Кроуфорд и Макгрегор могут подраться в октагоне и через три месяца провести реванш на ринге. Теренс Кроуфорд — крутой чувак, у него есть опыт борьбы. Он не такой, как Флойд Мейвезер, он не потерялся бы в клетке. Кроуфорд — борец мирового класса.
Не удивлюсь, если Кроуфорд победит Макгрегора в бою по правилам ММА. Кроуфорд — лучший борец, чем Макгрегор. У нас есть план. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.
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