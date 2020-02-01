Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Арум: Кроуфорд — лучший борец, чем Макгрегор

Арум: Кроуфорд — лучший борец, чем Макгрегор
Бокс/ММА / UFC 0

Боб Арум, промоутер чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда, считает, что у его подопечного большие шансы в бою с Конором Макгрегором по правилам ММА.

«Макгрегор — отличный спортсмен. Но он не боксёр. Он из мира ММА. Давайте проверим это. Кроуфорд и Макгрегор могут подраться в октагоне и через три месяца провести реванш на ринге. Теренс Кроуфорд — крутой чувак, у него есть опыт борьбы. Он не такой, как Флойд Мейвезер, он не потерялся бы в клетке. Кроуфорд — борец мирового класса.

Не удивлюсь, если Кроуфорд победит Макгрегора в бою по правилам ММА. Кроуфорд — лучший борец, чем Макгрегор. У нас есть план. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Боба Арума BoxingScene.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020