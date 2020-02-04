Волков: жду от UFC соперника, сейчас я готов к любому вызову

Российский боец смешанного стиля Александр Волков рассказал о сборе в Таиланде и заявил, что готов принять любой вызов.

«Чувствую, что месяц сборов в Таиланде пошёл мне на пользу. Очень основательно проработали ударную технику и специальную выносливость. Жду от UFC соперника, сейчас я готов к любому вызову», — написал россиянин в своём «инстаграме».

Александр Волков победил американца Грега Харди в ноябре 2019 года единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 163, который состоялся в Москве. В настоящее время россиянин занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов организации. В активе 31-летнего спортсмена 38 поединков в MMA, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений.