Волков: жду от UFC соперника, сейчас я готов к любому вызову
Российский боец смешанного стиля Александр Волков рассказал о сборе в Таиланде и заявил, что готов принять любой вызов.
«Чувствую, что месяц сборов в Таиланде пошёл мне на пользу. Очень основательно проработали ударную технику и специальную выносливость. Жду от UFC соперника, сейчас я готов к любому вызову», — написал россиянин в своём «инстаграме».
Александр Волков победил американца Грега Харди в ноябре 2019 года единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 163, который состоялся в Москве. В настоящее время россиянин занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов организации. В активе 31-летнего спортсмена 38 поединков в MMA, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений.
«Все боятся и отказываются драться». Волкову не могут найти нового соперника
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