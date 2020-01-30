«Все боятся и отказываются драться». Волкову не могут найти нового соперника
В UFC пока не нашли нового соперника для российского бойца смешанных единоборств Александра Волкова, выступающего в тяжёлой весовой категории. Об этом рассказал менеджер россиянина Иван Банников. По его словам, многие потенциальные кандидаты просто отказываются выходить в октагон с Волковым.
«Сначала нам дали одного соперника, но он отказался. Все отказываются и боятся Александра», — цитирует Банникова ТАСС.
Волков победил американца Грега Харди в ноябре 2019 года единогласным решением судей на турнире UFC в Москве. В настоящий момент россиянин занимает седьмое место в рейтинге тяжеловесов организации. В активе 31-летнего спортсмена 38 поединков в MMA, в которых он одержал 31 победу и потерпел семь поражений.
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