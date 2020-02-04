Нурмагомедов поставил Ф. Емельяненко выше себя

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, сравнил себя с легендарным бойцом MMA Фёдором Емельяненко, который не проигрывал почти 10 лет, с 2000 по 2010 год. Напомним, Нурмагомедов остаётся непобеждённым бойцом: на его счету 28 побед в 28 боях в MMA.
«Это (сравнивать бойцов. — Прим. «Чемпионата») несправедливо, потому что мы выступали в разных эпохах. Он стоял у истоков. Его время прошло в Pride, моё — в UFC. Мы оба достигли больших успехов, но я бы поставил его на первое место.
Я не скромничаю. Он проложил очень большой путь. Это первый человек из России, который многого в ММА добился. Много людей, связанных с единоборствами, начали говорить о России как о стране, где есть бойцы, благодаря Фёдору. А я поддерживаю эту тенденцию. Думаю, мы оба внесли большой вклад в развитие ММА», — сказал Хабиб на пресс-конференции.
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