Гамзатов следующий поединок проведёт с Сен-Пре
Российский боец UFC Шамиль Гамзатов узнал имя следующего соперника. Им станет экс-претендент на титул временного чемпиона в полутяжёлом весе Овинс Сен-Пре, сообщает MMA Fighting. Этот поединок состоится 25 апреля 2020 года на турнире в Линкольне (штат Небраска, США).
Гамзатов дебютировал в UFC на ноябрьском турнире в Москве в 2019 году Тогда он победил Клидсона Абреу. До UFC Шамиль выступал в лиге PFL. Что касается Сен-Пре, то ветеран промоушена в предыдущей схватке одолел Михала Олексейчука, победив удушающим приёмом. Всего в 2019 году Сен-Пре провёл два боя, в первом из них он проиграл Никите Крылову.
Напомним, что турнир UFC в Линкольне возглавит противостояние экс-претендентов на титул в полутяжёлом весе Гловера Тейшейры и Энтони Смита.
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