Россияне Нагибин и Канунников выступят на совместном турнире RCC и PFL

Российские бойцы смешанного стиля Тимур Нагибин и Владимир Канунников выступят в квалификационном турнире в организации Professional Fighters League (PFL). Об этом сообщили в пресс-службе организации RCC, которая стала сопромоутером турнира.
Отбор в лигу PFL будет состоять из двух полуфинальных и одного финального поединка. В первом полуфинале встретятся Нагибин и представитель Казахстана Муратбек Касымбай, во втором — Канунников и ещё один боец из России Михаил Одинцов. Финал, как и предыдущие поединки, пройдёт 22 февраля в Екатеринбурге.
Напомним, что в сезоне PFL 2019 года в лёгкой весовой категории было три представителя России, но все они выбыли из Гран-при на стадии четвертьфинала и полуфинала, а чемпионом стал бразилец Натан Шульт (20-3).
PFL ежегодно проводит Гран-при в нескольких весовых категориях, победитель в каждой из которых получает $ 1 млн. Отборочный турнир в лигу пройдёт впервые.
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