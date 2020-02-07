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Евгений Тищенко сразится с Вотреном 7 марта в Екатеринбурге

Евгений Тищенко сразится с Вотреном 7 марта в Екатеринбурге
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Олимпийский чемпион по боксу россиянин Евгений Тищенко проведёт бой с французом Оливье Вотреном 7 марта в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба RCC Boxing Promotions.

Тищенко будет защищать титул интерконтинентального чемпиона по версии WBO в первом тяжёлом весе. На счету 28-летнего боксёра шесть побед (в том числе четыре нокаутом) и ни одного поражения, он выступает на профессиональном ринге с августа 2018 года. В любительском боксе россиянин выступал в весе до 91 кг. Спортсмен является олимпийским чемпионом 2016 года, чемпионом мира (2015), двукратным чемпионом Европы (2015, 2017) и победителем Универсиады-2013.

На счету 30-летнего Вотрена 16 побед (семь нокаутом), три поражения и одна ничья.

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