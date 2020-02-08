«Ты изнасиловал огромное число женщин, мразь». Смоляков обратился к Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Дмитрий Смоляков раскритиковал соотечественника, Александра Емельяненко. Ранее Емельяненко нелицеприятно высказался о Смолякове после слов Дмитрия, что Александр размахивал пистолетом в супермаркете.



«Он меня не мог обозвать, потому что эти слова ничем не подкреплены. Ты, волосатый чёрт, Саша Емельяненко. Если обосновать свои слова не можешь, то, по всем понятиям, то, что ты говоришь и не подкрепляешь, ты таковым сам являешься. Могу сказать тебе то, что посчитаю нужным. Ты насильник. Не одной женщины. Их было много, это продолжалось с тех пор, как тебя выгнали из Санкт-Петербурга, гнида. На тебя каждый день заявы падали, а спасало только то, что ты это делал с сыном высокопоставленной чиновницы. Ты изнасиловал огромное число женщин. Это могла быть любая — сестра, жена, племянница, дочь. Поэтому вы не идеализируйте этого выродка. Не понимаю, как люди ему руки протягивают. Тварь есть тварь. Если бы кому-то из моих родственников досталось от такой мрази, как он, я грыз бы землю, пока до него не добрался. Не понимаю родителей, которые не могут отомстить за дочерей.



Знаю точно, что ты раздевался в Чечне при пацанах догола в душевой. Для меня, такой мужчина предлагает себя. Прошу Камила Гаджиева организовать встречу. Хочу эту мразь проучить за тех женщин, что он изнасиловал. Когда такая мразь ходит по моей стране и восхваляет себя… Ты клоун, мразь. Ты животное. Специально хочу сказать больше, чтобы у него не было желания отвертеться.



Если никто из промоутеров не возьмётся организовать бой, предлагаю тебе взять по одному свидетелю, выехать за город и разобраться на том, что в руках имеется. Предлагаю либо пистолет, либо нож, мразь. Кто останется — тот останется. Ты не мужчина. Бои ни о чём не говорят. Даже родной брат подтвердил, что с тобой невозможно общаться. Жду тебя с нетерпением, жду реакции Камила. Это принципиальный интерес, а не спортивный. Мразь портит жизнь людям. Это не пустые слова были — про капельницы, это факт. Он до сих пор пьяный, это видно на всех видео. Уверен, Исмаилов катком пройдётся по Емельяненко. Хочу расставить точки. Перестаньте его восхвалять. Он не раскаивается и делает всё то же самое. Скоро будет такая же пьяная попойка и он снова окажется в центре скандала с изнасилованием.



Я тебя жду. Хочешь — за город, хочешь — в клетке. Где угодно.



Представьте, что каждую неделю на него ложилось одно заявление. Он жил в Питере год. Представьте, скольких он изнасиловал. Олейник говорит, что там все в шоке были, там чудовищное количество. Встретимся если на улице? Хочу нож в горло ему засунуть. Хотя не хочу беду на себя накликать, а то ему кто-то нож в горло засунет и скажут, что это я», — сказал Смоляков в интервью "Вестнику ММА".