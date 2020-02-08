Тактаров: никакой Емельяненко не насильник, и никаких он слабых не бьёт

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров прокомментировал конфликт между Александром Емельяненко и Дмитрием Смоляковым.
«Не знаю, кто такой Смоляков. Его слова в адрес Емельяненко? Некто решил сделать себе имя, стандартная история. Меня каждую неделю кто-то куда-то зовёт. Просто унизительно на это реагировать. Они хотят себе сделать имя. Мне-то что? Я на тренировке, недавно выложил видео: в горах борюсь с парнем, нагружаюсь. До этого боролся с человеком, который, на минуточку, чемпион мира по самбо. А потом начал мучить человека из спецназа ГРУ.
Дальше мы побежали в горы. Для меня вот такие ребята — это как момент тренировки, но только на тренировке они не болтают. Болтают, когда становится скучно и когда деньги заканчиваются. Никакой Емельяненко не насильник, и никаких он слабых не бьёт. После таких слов, считаю, на Смолякова не стоит реагировать. По крайней мере, я перестану это делать. Не то что я начинал, да я и не начну. Мне он уже неприятен. Надеюсь, и Саше тоже», — цитирует Тактарова Sport24.
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