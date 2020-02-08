Боец Заболотный — об А. Емельяненко: сколько ещё этому алкоголику будет всё сходить с рук

Чемпион мира по самбо, боец смешанных единоборств Дмитрий Заболотный прокомментировал конфликт Александра Емельяненко с Дмитрием Смоляковым, позволив себе резкие высказывания в адрес Александра.

«Сколько ещё этому Саше-алкоголику будет всё сходить с рук. Есть рамки дозволенного, где идёт привлечение к поединку, а есть перебор. Эта «редиска» оскорбляет людей такими грязными словами и остаётся безнаказанным. Мой тренер по самбо Алексей Чугреев ломал стул об его голову, когда тот приставал к его девушке. Ребята из Литвы рассказывали, как он нападал в Пекине на женщин и бегал, весь облёванный и пьяный, прося, как попрошайка, пять долларов.

Этот человек опасен для общества, завтра он нападёт на чью-то жену, сестру, дочь. Сергей Харитонов, Дмитрий Смоляков — кого следующего он будет парафинить? По нему кулак давно уже плачет. Я думаю, его ещё не схватили за язык из уважения к Федору Владимировичу.



P. S. Смолякова Диму не защищаю, он тоже много борщит, особенно про раздевание мужчин. Его это не красит, у всех наций свои обычаи, переданные дедами, но такими словами, как «петух», нельзя бросаться, не зная человека», — написал Заболотный на своей странице в «Инстаграме».