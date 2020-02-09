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Бой Оверима и Харриса возглавит кард UFC в Портленде

Бой Оверима и Харриса возглавит кард UFC в Портленде
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул UFC в тяжёлом весе Алистар Оверим сразится в главном бою на турнире в Портленде (США) с американцем Уолтом Харрисом, сообщается в «Твиттере» организации. Бой в рамках UFC Fight Night 172 пройдёт 12 апреля на стадионе «Мода-Центр».

Изначально Оверим на турнире должен был сразиться с Уолтом Харрисом на турнире UFC on ESPN 7, но Харрис вынужден был сняться с шоу из-за пропажи дочери. Впоследствии полиция обнаружила тело 19-летней девушки, а Оверим в том карде уступил нокаутом Жаирзиньо Розенстрайку, который и заменил американца.

На счету Оверима в MMA 64 поединка в профессиональной карьере, в которых он одержал 45 побед и потерпел 18 поражений. На счету Харриса 13 боёв, которые завершались победами нокаутом.

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