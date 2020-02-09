Чемпион UFC Макс Холлоуэй предложил судьям показывать оценки после каждого раунда. По его мнению, такое изменение в правилах позитивно скажется на честности в решениях арбитров. Напомним, невзирая на неплохую работу Рейеса, все судьи отдали победу его сопернику, что вызвало неоднозначную реакцию.



«Неужели наш спорт является единственным, где вы не видите судейских оценок до самого конца матча? Неужели будет вред от того, что судьи будут показывать оценки после каждого раунда? Это честный вопрос, а не выражение недовольства», — написал Макс Холлоуэй на своей странице в «Твиттере».



По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу — 48:47, 48:47, 49:46. Таким образом, Джон в третий раз кряду защитил титул чемпиона организации в полутяжёлой весовой категории.