«Глаза были испуганные, как у мыши». Тактаров не согласился, что Рейеса засудили

Ветеран MMA Олег Тактаров прокомментировал победу Джона Джонса над Домиником Рейесом на турнире UFC 247.
Напомним, Джонс победил Рейеса и защитил чемпионство UFC в полутяжёлом весе, что вызвало неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что Рейес был более достоин победы. По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу: 48:47, 48:47, 49:46.
«Я не знаю, о чём споры. Посмотрел весь бой. Но самое главное: посмотрел четвёртый и пятый раунды. Мы с вами, наверное, разные бои смотрели.
Этот бой не вызывает никаких сомнений: абсолютная победа Джонса. Кто доминирует в конце, тот и выиграл. Когда Доминик выходил на пятый раунд, у него глаза были испуганные, как у мыши. Он пробегал четвёртый и пятый раунды, один раз попал апперкотом, и всё. При этом за весь бой толком и ударов-то не было, они все по касательной прошли.
В четвёртом и пятом раундах Джонс доминировал. Джонсу 32 года, он знает, как экономить свою энергию. Мохаммед Али вообще мог шлангом притворяться 10-11-14 раундов. Это победа Джонса. Был бы шестой раунд, Доминик, может, вообще бы там умер», — цитирует Тактарова Sport24.
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