Президент UFC намекнул на возможный реванш Джонс — Рейес

Президент UFC Дэна Уайт, комментируя итоги титульного поединка в полутяжёлом весе с участием американцев Джона Джонса и Доминика Рейеса, не исключил, что спортсменов ожидает ещё один бой.
Напомним, Джонс победил Рейеса и защитил чемпионство UFC в полутяжёлом весе, что вызвало неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что Рейес был более достоин победы.
«Считаю ли я, что Доминик заслуживает реванша? Конечно, он его заслуживает», — приводит слова Уайта журналист Чаматкар Санду в своём «твиттере».
По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу: 48:47, 48:47, 49:46. Американский боец в третий раз кряду защитил чемпионский пояс. Всего на счету 32-летнего спортсмена 26 побед и одно поражение в 28 боях в MMA — один поединок признали несостоявшимся. Для Рейеса, на счету которого 13 поединков, поражение от Джонса стало первым в карьере.
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